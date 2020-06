Carlos Zambrano: "Los equipos que más sacan la cara por el Perú son los equipos de provincia"

Más allá del buen momento que atraviesa la Selección Peruana, la realidad del fútbol peruano preocupa a todos sus actores y, desde su vereda, Carlos Zambrano expuso su preocupación por uno de los grandes debes de los clubes peruanos: la competencia a nivel internacional.

"Los equipos peruanos pueden pensar en grande, si siguen clasificando en copas pueden recibir más dinero y tener un equipo más competitivo. Si vas a contratar, traes buenos jugadores del extranjero para que puedan sumar y aportar, no para traer paquetes y ahorrarte unos soles en el bolsillo", señaló el jugador de Boca Juniors en una entrevista con 'Capital Deportes'.

En ese sentido, Carlos Zambrano consideró que los clubes deben ser más ambiciosos. “Si salimos al extranjero tenemos que pensar en ganar. Los equipos que más sacan la cara por el Perú son los equipos de provincia, siempre hacen respetar la casa. Pero cuando juegan afuera prácticamente todos los equipos peruanos no logramos muchas cosas. Eso incomoda a todos los que estamos metidos en esto”, indicó.

A propósito de lo dicho por Zambrano, un club peruano no clasifica a unos octavos de final de la Copa Libertadores desde 2013 cuando el debutante Real Garcilaso (hoy Cusco FC) avanzó como segundo del Grupo 6 y llegó hasta los cuartos de final.

Los clubes grandes del país, por su parte, se encuentran al debe desde hace varios años: Universitario y Alianza Lima no avanzan de ronda en la Libertadores desde el 2010 mientras Sporting Cristal no lo hace desde 2004.

En la presente temporada, Universitario y Sporting Cristal cayeron en las rondas previas de la Copa Libertadores mientras Melgar y Sport Huancayo superaron sus eliminatorias y avanzaron a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima y Binacional, por su parte, siguen vivos en la Libertadores aunque su presente tampoco es muy alentador: 0 puntos y 3 puntos en dos fechas, respectivamente.

El apoyo de Ricardo Gareca

Aunque largo tiempo estuvo fuera de la Selección Peruana, Carlos Zambrano valoró la comprensión y apuesta de su entrenador más allá de sus detractores. "Ricardo nunca me dio la espalda, siempre me ha apoyado. Él mismo me contó sus historias en el fútbol, que fueron peores que las mías y lo entiende. Confía mucho en nosotros y siempre nos pone arriba", precisó.