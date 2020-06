Boca Juniors: los seis nombres que obsesionan a Riquelme para armar un equipo de ensueño.

Piensa en grande. Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, aspira a armar un equipo de mucha jerarquía para los años venideros gracias a su condición de hombre fuerte en la planificación deportiva y su crédito durante sus primeros meses como dirigente: su buena escogencia en fichajes como los de Pol Fernández y Carlos Zambrano.

En ese sentido, 'TyC Sports' detalló los nombres que obsesionan a Riquelme para armar un Súper Boca: seleccionados sudamericanos, jugadores que ya estuvieron en el club y otros futbolistas que expresaron su deseo en ponerse la camiseta azul y oro.

¿Quiénes son los jugadores que interesan a Riquelme? Tome nota: los chilenos Mauricio Isla y Gary Medel, los argentinos Marcos Rojo, Ricardo Centurión y Guido Carrillo, y el colombiano Edwin Cardona.

Si bien el medio no detalla que sus llegadas a Boca Juniors se darán de manera inmediata, sí expresa el deseo de Juan Román de sumar a dichos elementos gradualmente y debido a la distinta condición contractual de los objetivos 'xeneizes'.

Situación de los objetivos de Boca

Mauricio Isla, lateral de 32 años, está a menos de un mes de acabar contrato con Galatasaray y ya sabe del interés de Boca: incluso está dispuesto a bajar sus pretensiones. Ahora bien, la U de Chile también está detrás de su fichaje y el corazón puede inclinar la balanza.

Marcos Rojo, actualmente a préstamo en Boca Juniors, debe volver al Manchester United para el segundo semestre del año. Su pase está tasado en 12 millones de euros y aunque parezca complicado, Riquelme está dispuesto a hacer el esfuerzo.

Gary Medel, por su parte, expresó su deseo de volver a Boca Juniors, pero lo retiene su contrato con el Bolonia hasta mediados de 2021. Ahora parece imposible, pero cuando acabe su vínculo con el club italiano su fichaje por el 'Xeneize' parece una certeza.

Ricardo Centurión, a préstamo en Vélez y cuyo pase pertenece a Racing, expresó su deseo de volver a Boca, pero la 'Academia' no está dispuesto a soltarlo así nomás. Ahora bien, el 'Xeneize' cuenta con la mitad del pase de Agustín Bouzat, un jugador que le gusta a Sebastián Beccacecce.

Edwin Cardona es otro jugador con pasado de Boca Juniors y que ya dejó patente su deseo de volver: "Si me llaman y si fuera por mí, mañana mismo me iría pero eso no depende de uno". El colombiano pertenece a Xolos y mantiene una buena relación con Riquelme.

Con el fichaje de Paolo Guerrero muy complicado, la opción para "9" que gusta y ya ha tenido contactos con Riquelme es Guido Carrillo. El delantero de Leganés quiere triunfar en Europa, pero ya no le cierra la puerta a una posible vuelta al fútbol argentino.

El once ideal que sueña Riquelme

En ese sentido, 'TyC Sports' pone en la cabeza de Riquelme el siguiente once: Esteban Andrada; Isla, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Medel, Centurión; Cardona, Carlos Tevez y Carillo.