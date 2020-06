Napoli en problemas: Gattuso expulsó de los entrenamientos a 'Chucky' Lozano

Los problemas entre el entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, y 'Chucky' Lozano no tienen cuando acabar. En el último entrenamiento para enfrentar a la Juventus por la final de la Copa Italia, el estratega decidió botar al atacante mexicano por no estar motivado.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Lozano abandonó las instalaciones por orden de su entrenador. Gattuso explicó lo ocurrido en una entrevista para un medio italiano y señaló que el jugador no estaba motivado en los entrenamientos, sus dirigidos deben estar con el ánimo al tope.

"Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento", explicó el DT de Napoli a Rai.

FOTO: AFP

Desde que Gattuso llegó al banquillo de Napoli, Lozano solo pudo disputar 140 minutos, jugó seis partidos de los 16 que lleva el entrenador. Según los rumores, el mexicano tiene ofertas de la Premier League y en las próximas semanas estaría definiendo su futuro.

Sin embargo, Napoli no estaría dispuesto a perder a una de sus figuras. Lozano es el fichaje más caro de la historia del club, pagaron 42 millones de euros al PSV por su fichaje. Según las declaraciones de Gattuso, es complicado que el jugador mexicano pueda sumar minutos en la final de la Copa Italia.