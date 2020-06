Sergio Peña reveló la forma para motivarse tras enterarse que no iba al Mundial [FOTOS]

Sergio Peña ya se imaginaba jugar el Mundial de Rusia 2018. Debutar con la selección peruana ante Dinamarca era un sueño, pero se vio frustrado a dos semanas para el inicio.

El seleccionado peruano tuvo que dejar la concentración en Europa luego de la decisión del TAS que dejaba sin efecto la sanción de Paolo Guerrero.

"Luis Abram y yo concentrábamos juntos y nos tocó salir a los dos. Abram salió antes que yo y me tocó alentarlo, obviamente se sintió mal, como yo, pero yo noté que él no se iba a tumbar, yo vi que él quería seguir creciendo, ahora en Vélez Sarfield es titular indiscutible, lo quieren varios equipos", recordó el actual jugador del Emmen de Holanda.

Luego revela lo que pensó cuando llegó el turno de dejar la concentración peruana. "En mi caso mi mentalidad fue la misma, pensé: 'soy joven, tengo un contrato en Europa'. Mi mentalidad fue: 'ya pasó, ya quedó atrás, se vienen más mundiales por delante y si quiero estar tengo que seguir trabajando para llegar'", indicó el volante al programa ‘Los Renegrones’.

Peña, de 24 años, manifestó que “El 'profe' (Ricardo Gareca) siempre me tuvo confianza, es un grupo espectacular, desde que llegué me sentí bien, siempre me he sentido cómodo y me ha ido bien, esa sensación es bastante bonita y uno siempre quiere estar en la convocatoria", indicó.

¿Dónde juega Sergio Peña?

Sergio Peña juega actualmente en la liga de Holanda para el Emmen donde cumple una buena temporada. Durante y post Mundial de Rusia, estaba jugando en el Tondela de la Liga Portuguesa.

El 2013, fue comprado por el Granada de España donde jugó en la segunda división. Fue vendido por Alianza Lima, club que lo formó. El 2016 estuvo prestado a la San Martín.

¿Cuánto vale el pase de Sergio Peña?

Sergio Peña tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros. Antes de la pandemia del coronavirus, valía 1.5 millones de euros.

Óscar Vílchez: "Rechacé dos años consecutivos a Universitario"

No hay nada más fuerte que el corazón íntimo. Óscar Vílchez, volante de Alianza Universidad y confeso hincha de Alianza Lima, aseguró que no se le plantea por la cabeza jugar en Universitario, eterno rival del club de sus amores.

"No jugaría en la U. Dos años consecutivos me propusieron contrato, pero por respeto a Alianza rechacé esas propuestas", explicó Vílchez en una entrevista con 'Modo Grone'.

LIBERO pudo corroborar lo dicho por 'Neka' y fue precisamente 'Chemo' del Solar el que lo quiso sumar a Universitario. Y es que por aquellos años el volante la rompía con la camiseta de Juan Aurich.

Óscar Vílchez, cuya vuelta a Alianza Lima sucedió con Roberto Mosquera en el 2016, perdió terreno con Pablo Bengoechea en el banquillo, sin embargo, no le guarda rencor a un técnico con el que salió campeón en el 2017.

"Pablo Bengoechea es una persona muy frontal y sincera. Te transmite que tenemos que ganar", precisó. "Estoy muy agradecido con la hinchada, jamás los olvidaré", abundó.

A sus 34 años, Óscar Vílchez no deja de soñar y uno de ellos es despedirse del fútbol como blanquiazul. "Alianza Lima es mi casa. Me gustaría retirarme en Alianza, tener como compañero a 'Cachito' Ramírez y Rinaldo Cruzado", puntualizó.

Elogios a promesa íntima

A propósito del préstamo de Axel Moyano a Alianza Universidad, 'Neka' destacó el talento del volante de 19 años. "Es muy bueno para su edad, con experiencia y más adelante se van a sorprender con la calidad de jugador que es", indicó.