Jean Deza y los clubes que pelean por contratarlo tras ser despedido de Alianza Lima | FOTOS

Alianza Lima oficializó la salida de Jean Deza quien pese a ser un jugador de buenas cualidades técnicas, sus indisciplinas no lo dejaron explotar en el fútbol a sus 27 años.

Jean Deza llegó a Alianza Lima a inicios de años por su buen nivel personal en UTC en la temporada pasada. No mostró un buen nivel por sus constantes indisciplinas. Pese a ello, el jugador ofensivo tiene ofertas para terminar la temporada.

“El Club Alianza Lima comunica que, a partir de la fecha, el futbolista Jean Carlos Francisco Deza Sánchez, ya no forma parte de la institución por haber incurrido en la falta grave de incumplimiento de sus obligaciones de trabajo”, fue lo comunicado por Alianza Lima hace unos días.

Lo quieren del norte

Tras confirmarse la salida de Jean Deza viene recibiendo llamadas del norte. Se trata del Atlético Grau, campeón de la Copa Bicentenario del 2019.

Atlético Grau acaba de contratar a Reimond Manco quien dejó Binacional. Jean Deza podría ser próximamente su compañero de cuarto.

Sin embargo, no solo Atlético Grau quiere a Jean Deza. UTC es el otro club que pretende al jugador. “He perdido demasiado cabello. Mira, si no lo quieren a Jean Deza en Alianza Lima que me lo presten medio año, yo lo tengo acá en el Clausura, me lo mandan no más”, dijo Franco Navarro a RPP hace unos días.

El único problema que presentan Atlético Grau y UTC para tentar el fichaje de Jean Deza es lo económico. La crisis del coronavirus, golpeó a todos los equipos del fútbol peruano.