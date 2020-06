Milan goleó 4-1 al Lecce y se mete a la pelea por una Europa League [RESUMEN Y GOLES]

La Europa League se pone cerca del AC Milan tras su goleada al Lecce que tuvo a Gianluca Lapadula como titular, pero tuvo que dejar el campo al final del primer tiempo, segundos después de perderse el empate momentáneo.

En los primeros minutos, Milan y Lecce se mostraron parejos en el juego; sin embargo, pasado los 20', los "rossoneros" inclinaron la balanza y tomaron el protagonismo.

Fruto de ello, sobre los 26' un buen centro de Çalhanoğlu encontró a Castillejos que solo al poner el pie fuerte dentro del área del Lecce, marcó el primero del partido.

Sobre el cierre del primer tiempo, Lecce estuvo cerca de empatarlo. Justamente, Gianluca Lapadula tuvo en sus pies la paridad, pero su remate solo ante Donnarrumma, se fue desviado. Segundos después, se fue lesionado del tobillo.

Para el complemento, Lecce se fue con todo por el empate, encontrándolo a los 54' desde la pena máxima. Mancosu, emparejó el partido con una excelente definición.

Sin embargo, Lecce no pudo concentrarse bien para mantener el marcador, y el Milan pudo marcarle tres goles más. Bonaventura (55'), Rebic (57') y Rafael Leao (72'), cerraron la goleada para los "rossoneros" que se ponen en zona de clasificación a la Europa League.

AC Milán vs Lecce medirán fuerzas este lunes 22 de junio por la jornada 27 de la Serie A a las 12:30 p. m. (hora peruana). Este partido tendrá lugar en el Estadio Comunale Via del Mare, ubicado en Lecce, y será transmitido por la señal internacional de ESPN 2.

85' Cambios: Entra Biglia y Paquetá. Se fueron Bonaventura y Kessié (M)

¡GOOOL!

71' Rafael Leão (M) anota tras centro de Conti.

68' Cambio: Rafael Leao entra por Rebic (M).

68' Cambio: Entra Saelemaekers por Castillejo (M)

¡GOOOL!

57' Rebic (M) de contra ataque, anota el tercero.

¡GOOOL!

55' Bonaventura (M) aprovecha un rebote en el área para marcar.

¡GOOOL!

53' Mancosu con tranquilidad anota para el local.

52' Penal para el local. Falta en el área a Babacar.

50' Babacar se pierde el empate (L).

Entreó Babacar (L) por Lapadula (Lesionado)

Ya se juega el segundo tiempo en el Estadio Comunale Via del Mare.

Final del primer tiempo

Descanso en Estadio Comunale Via del Mare.

49' Se va lesionado Lapadula (L).

48' ¡Uff! Lapadula remata cruzado y se pierde el empate.

39' Cambio: Kjær sale, entra Gabbia (M).

36' Gol anulado por el VAR. Había anota Meccariello para el local.

¡GOOOL!

26' Castillejo abre la cuenta para el Milan con un toque sutil en el área.

24' Hernández remata y Gabriel ataja (L)

22' Lapadula se retuerce de dolor por un golpe en el tobillo izquierdo (L).

19' Otra atajada de Gabriel tras disparo desde lejos de Kessié.

16' Atajadón de Gabriel (L). Disparó Castillejo (M)

14' Bonaventura (M) remata y Gabriel ataja.

¡Uff!

13' Castillejo remata. Gana el tiro un tiro libre (M)

2' Bonaventura casi conecta tras centro de Hernández (M).

1' Ya se juega el primer tiempo

Lecce: Gabriel: Rispoli, Calderoni, Lucioni, Merccariello, Mancosu, Tachtsidis, Saponara, Falco, Pedriccione, Lapadula

Entrenador: Liverani

AC Milan: Donnarumma; Kjaer, Conti, Romagnoli, Hernández, Bonaventura, Calhanoglu, Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic

Entrenador: Pioli

