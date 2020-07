Vicepresidente de Newell's se ilusiona con Lionel Messi: "No es imposible"

Newell’s Old Boys sigue soñando con ver a Lionel Messi defendiendo a la 'Lepra' y el vicepresidente del club, Cristian D'Amico, lo confirmó asegurando que no ve imposible que el futbolista del Barcelona juegue en Argentina.

"No sé si es imposible. Es decisión exclusiva de él y su familia. Nosotros tenemos que tener como dirigentes el mejor contexto posible para que ayude a tomar una decisión", indicó D'Amico en una entrevista con 'TNT Sports'.

Acto seguido, el directivo argentino puso como ejemplo a Diego Maradona. "Cuando vino Maradona a Newell's Old Boys nadie pensaba que podía venir. Ojalá que pueda suceder algo similar con Lionel Messi", reveló.

"Obviamente no hay que vender humo, es un tema delicado. ¿Qué hincha de Newell's Old Boys no sueña con poder ver al mejor jugador del mundo actual con la camiseta del cual es hincha?. El tiempo tal vez acomode las cosas, hay que estar tranquilo", concluyó D'Amico.

Solo piensa en retirarse en Barcleona

En diversas entrevistas Lionel Messi fue contundente en señalar que su retiro del fútbol profesional será en Barcelona. “Mi idea es retirarme en el Barça y quedarme a vivir acá. Siempre soñé jugar allí, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".