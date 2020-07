Beto Da Silva: “En Gremio era titular antes que Everton” [VIDEO]

Ya han pasado varios años desde que Beto Da Silva hacía su debut en el fútbol profesional vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Tras sobresalir con los celestes y selecciones menores de Perú, muchos se ilusionaron con que sea el próximo gran delantero de la ‘Blanquirroja’.

Sin embargo, Da Silva no ha podido mostrar todo su fútbol a causa de las lesiones, que siempre lo han perseguido a lo largo de carrera. Incluso también cuando paso por el Gremio de Porto Alegre en el 2017.

“En Gremio había un gran equipo, pero yo llegué de Europa. Llegué bien físicamente. Recuerdo en esa época fui titular antes que Everton y la verdad que rendía bien. En el proceso de pretemporada tuve una lesión (desgarro muscular), creo que la más grave de mi vida”, declaró el actual delantero de Alianza Lima.

Luego, el exjugador del Deportivo La Coruña agregó lo siguiente: “Me costó como cuatro o cinco meses recuperarme. Yo te puedo decir que fueron las lesiones porque el entrenador me quería mucho. Él tampoco quiso que yo me vaya, fueron decisiones más allá”.

El temo no quedó allí y contó más detalles de su arribo al Gremio. “Yo veo cómo está Everton. Es un gran amigo mío y veo en la situación en la que está y me alegro mucho por él. Yo cuando llegue, llegue del PSV, me respetaban mucho y realmente el DT me ponía. Me usaba de extremo y hacía el ida y vuelta sin problemas”, enfatizó Beto Da Silva.

Finalmente, el atacante de Alianza Lima dijo que la lesión prácticamente lo sacó del equipo y que sus compañeros vieron el sufrimiento por el que paso ya que pasaban las semanas y no lograba recuperarse.

En su paso por el Gremio de Porto Alegre, Beto Da Silva no pudo ser titular en muchos encuentros, aunque llegó a marcar un gol. Luego, se marchó al fútbol gaucho convirtiéndose en nuevo jugador del Argentinos Juniors.