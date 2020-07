Adrián Balboa se perdería nacimiento de su hijo tras salida de Alianza Lima

Adrian Balboa tuvo que venir a Lima en vuelo humanitario desde Uruguay (la semana pasada) para arreglar su situación con Alianza. Finalmente, el club íntimo no renovó su préstamo con Belgrano y el uruguayo se encuentra varado en la capital.

El exdelantero de Alianza Lima se encuentra preocupado al no encontrar vuelo humanitario para volver a Uruguay y poder ver el nacimiento de su primer hijo. “Estuve llamando a la Embajada en Perú y está bastante complicado para volver a Uruguay. Hay 150 personas varadas como yo. Si llega a nacer mi hijo tengo asumido que no voy a estar”, expresó Balboa a la radio Sport 890.

Luego, Adrián Balboa se refirió al tema con Alianza Lima. "Quería quedarme en Uruguay, tenía 5 días más de contrato y me hicieron viajar. Me dijeron que hasta último momento no se decidían, los dirigentes me querían y el nuevo cuerpo tecnico no", agregó.

Para culminar, Balboa manifestó que "Lo podrían haber resuelto antes, eso fue lo que les dije. El tema ahora es cómo me vuelvo. Tengo que esperar por algún vuelo humanitario para volverme a Uruguay", finalizó el uruguayo.

Hay que apuntar, que días antes que Adrián Balboa llegue a Lima desde Uruguay, dijo que igual tenía que volver al Perú porque tenía cosas en su departamento un perro por el cual tenía preocupación (se lo había encargado a un amigo).

Como se recuerda, Adrián Balboa tenía contrato con Alianza Lima hasta junio. Finalmente, el cuadro íntimo no amplió su préstamo con Belgrano, dueño de su pase.

En su lugar, Alianza Lima acaba de acordar vínculo con el argentino, Jonathan Herrera, que llega este viernes para firmar contrato por un año y medio.