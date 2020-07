¿Cómo juega Jonathan Herrera? Así lo define el DT que le dio una oportunidad en la Superliga

A sus 27 años y más de 150 goles en su carrera, Jonathan Herrera no sabía lo que era jugar en la Primera División de su país hasta que Gustavo Coleoni le dio la oportunidad de ser el "9" de Central Córdoba en su histórica vuelta a la máxima categoría del fútbol argentino. ¿El resultado? Un éxito.

Jonathan Herrera se adaptó al modelo de juego de Central Córdoba y brilló con luz propia en la Superliga Argentina: 6 goles y 4 asistencias. A días de hacerse oficial su llegada a Alianza Lima, quién mejor que Gustavo Coleoni para detallar qué tipo de delantero se está trayendo Mario Salas desde Argentina.

"Es un típico jugador argentino que viene del ascenso, fuerte, pesado para los defensores. Sé que a las defensas en Perú no les gustan los delanteros como él, que te chocan y te pican al espacio", explicó el extécnico de Central Córdoba a 'Alianza Lima History'.

En ese sentido, Coleoni calificó de "pesadilla" a Jonathan Herrera para sus futuros rivales. "Una de sus virtudes es definir por igual de derecha o zurda. Cuando se apoya en el rival y logra la referencia, es muy difícil que lo muevan. Sabe jugar con la fricción", precisó.

Más allá de sus virtudes futbolísticas, el entrenador argentino valoró el profesionalismo y crecimiento futbolístico de su compatriota durante el tiempo que compartieron en Central Córdoba. "Ha crecido mucho desde que lo pedí para jugar en Primera. Hizo grandes partidos ante Boca y River. Además, fuera de la cancha es un profesional increíble", indicó.

A propósito de su llegada a Alianza Lima, Gustavo Coleoni valoró la ductibilidad táctica de Jonathan Herrera. "En el sistema de Mario Salas le vendría bien jugar en el centro. Ojalá tenga jugadores que lo acompañen en una pared o para tirar una diagonal. Yo lo utilicé en 4-3-3 y 4-1-3-2 y se adaptó", señaló.

Aunque todavía no consiguió un nuevo club, Gustavo Coleoni lamentó no poder juntar sus caminos con el Jonathan Herrera en el futuro inmediato. "Me lo quería a llevar a mi nuevo club, pero me pone muy feliz por él que tenga esta oportunidad y siga creciendo en un equipo así. Es un jugador para un grande como Alianza Lima", sentenció.

Jonathan Herrera en Central Córdoba

El jugador cuyo carta pertenece a Deportiva Riestra dejó una buena imagen en la última Superliga Argentina con Central Córdoba: Herrera convirtió 6 goles y 4 asistencias en 17 juegos, además de anotar un gol en la Copa Argentina. Sin duda, números importantes para su primera experiencia en la Primera de su país.