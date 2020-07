Franck Ribéry sufrió robo en su casa de Florencia y tomaría radical medida [VIDEO]

Franck Ribéry la pasa mal en Italia donde acaba de ser victima de un robo en su casa en Florencia. El jugador francés analiza dejar Fiorentina para la tranquilidad de su familia que se encuentra con temor por la inseguridad.

Desde sus redes sociales (Instagram, Twitter), el jugador de la Fiorentina mostró un video donde se ve todo lo hecho por los ladrones en su casa y escribió un fuerte mensaje.

"Al regreso de esta victoria contra el Parma, regresé a mi casa. Es 'mi casa' en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras tantos buenos años en Múnich. Y esto es lo que descubrí", escribió.

Luego, el exseleccionado francés agregó. "Mi mujer ha perdido algunos bolsos, algunas joyas, pero esto no es lo esencial. Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de ser vulnerables, esto no lo acepto", mencionó.

Finalmente, el jugador cerró. "No corro detrás de los millones. Por el contrario, corro tras el balón porque es una pasión. Pero pasión o no, mi familia está antes de todo, y tomaremos las decisiones necesarias para estar bien".

Franck Ribéry llegó a la Fiorentina a mediados del 2019 tras pasar doce temporadas en el Bayern Múnich de Alemania donde obtuvo nueve Bundesligas, además de una Champions League.