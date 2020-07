Real Madrid ganó 2-0 al Alavés y se acerca al título de la Liga Santander

Más líder que nunca. A falta de tres fechas para el final de LaLiga, el Real Madrid sacó adelante un partido complicado por las numerosas bajas que tenía antes de enfrentar a un Alavés que ya coquetea con el descenso.

Sin Ramos, Carvajal y Marcelo, Zinedine Zidane debió improvisar una defensa de emergencia que las pasó canutas ante un rival que supo profundizar por banda derecha y plantarse en varias ocasiones ante un Courtois magistral, un cerrojo debajo de los tres palos.

Ahora bien, tampoco es que Alavés no pasara sobresaltos. Benzema volvió a liderar el ataque del Real Madrid y justamente una acción suya devino en la jugada del gol. El francés se recogió unos metros y habilitó a Mendy, que fue detenido por Ximo Navarro en una jugada muy fina y que el VAR dio por penal.

Ante la ausencia de Sergio Ramos, Karim Benzema puso el pecho, el engaño y su botín derecho para vencer a Roberto Jiménez.

Con el peso de tomar la iniciativa, el Alavés prefirió replegarse y obligar a su rival a sumar efectivos en su campo contrario. La visita vivió unos minutos de respiro hasta que un pase filtrado para la carrera de Karim Benzema lo cambió todo.

El delantero francés quedó mano a mano ante Roberto Jiménez, hizo el amague del disparo, pero terminó habilitando a Marco Asensio. El Alavés se sintió seguro por el banderín levantado del línea, pero el VAR rectificó, consideró que Nalguardia habilita a Benzema y dio por válido el gol del 2-0.

Los minutos posteriores fueron mero trámite. Pese a los cambios en el Alavés, ningún ingreso ni cambio táctico puso en jaque el triunfo del Real Madrid que se quedó corto en el resultado por las ocasiones creadas ante un correcto Roberto Jiménez.

Con nueve puntos por disputarse, el alirón del Real Madrid puede ser posible el lunes en caso el Barcelona no le gane al Valladolid y el equipo de Zinedine Zidane se imponga en su visita al Granada.

El Alavés, por su parte, alcanzó su sexta derrota consecutiva y coquetea con el descanso: se ubica apenas tres por encima del Mallorca.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs. Alavés en directo vía DirecTV

Sigue todas las incidencias sobre el partido entre Real Madrid y Alavés por LaLiga Santander.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90'+4' Cambio en Real Madrid: entra Brahim, sale Casemiro.

90' Seis minutos de adición.

89' ¡Intento del Alavés! Rodríguez se anima desde fuera del área, pero Courtois ataja sin problemas.

83' Amarilla para Abdallahi (Alavés) por falta contra Kroos.

82' Doble cambio en el Real Madrid: entran Isco y Hazard, salen Benzema y Rodrygo.

79' Pisotón de Rodríguez contra Casemiro en una disputa de balón. Queda muy sentido el brasileño.

76' Pausa de hidratación.

73' ¡Ocasión del Alavés! Sainz hace la diagonal, supera a dos rivales, pero Varane cierra bien para que el disparo le choque él antes que vaya directo al arco de Courtois.

69' Doble cambio en Real Madrid: entran Vinicius y Valverde, salen Modric y Asensio.

68' Doble cambio en Alavés: entran Sainz y Rodríguez, salen Méndez y Joselu.

67' ¡Intento del Real Madrid! Luka Modric se anima desde fuera del área, pero Jiménez ataja sin problemas.

65' ¡Intento del Real Madrid! Buena triangulación entre Rodrygo, Benzema y Asensio, el extremo quiere buscar a sus compañeros en el área, pero un rival rechaza al córner.

63' ¡Se la pierde Lucas Vázquez! Rodrygo evita que un balón se vaya fuera del campo, Benzema ingresa al área, hace la pausa y habilita al lateral derecho que define horrible de volea.

62' ¡Otra de Courtois! Pase filtrado para Méndez, el arquero del Madrid achica y logra evitar que su rival lo supere con un derechazo cruzado.

60' ¡Salvador Courtois! Benzema se equivoca en el pase, Joselu recibe en el área y saca el zurdazo cruzado, pero el arquero del Real Madrid se luce con un atajadón.

58' ¡Se salva el Alavés! Jiménez le ataja un disparo a Benzema, el rebote le queda a Lucas que saca el centro pasado, pero Rodrygo no alcanza a definir por el otro palo.

57' ¡UFFF! Lucas Vázquez irrumpe en el área, saca el centro pasado, pero Jiménez saca una mano milagrosa para desviar un balón que iba a la cabeza de Benzema.

55' Doble cambio en Alavés: entran Abdallahi y Rioja, salen Fejsa y Lucas.

51' El VAR entra a tallar y es Nalguardia el que termina habilitando a Benzema en la jugada del gol. Marco Asensio aumenta la distancia entre el Real Madrid y el Alavés.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!

50' Gol anulado al Real Madrid. Benzema recibe en posición adelantada y posteriormente habilita a Asensio que define sin arquero.

46' Arranca la segunda parte en el Alfredo di Stéfano. Sin cambios en los equipos, pero sí en la terna arbitral: Rodríguez Campallo toma el lugar de Gil Manzano.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+5' ¡Ocasión del Madrid! Rodrygo habilita a Benzema al borde del área, el francés ingresa al área y dispara, pero Jiménez atrapa sin problemas.

45'+3' Real Madrid quiere aprovechar ser profundo con extremos y laterales, pero los envíos están siendo muy largos.

45' Cinco minutos de adición.

44' Alavés no deja maniobrar al Real Madrid, que ya no está muy punzante en ataque como en minutos anteriores.

41' Llegada del Real Madrid con Lucas Vázquez por derecha, pero el hoy lateral no saca un buen centro, el balón se le va muy pasado.

40' Minutos de control y tenencia del Real Madrid ante un Alavés replegado y que se moviliza rápido para acosar a los receptores del balón.

37' ¡Intento de Joselu! Lateral largo del Alavés, el delantero recibe de espaldas, controla y saca el remate de media vuelta. Sin embargo, no logra disparar con comodidad y el balón se va directo a las tribunas.

35' ¡Increíble la que se pierde Joselu! Jugadón de Burke para superar a Lucas y Militao, el extremo saca el centro hacia atrás, el balón estaba mejor para el disparo de Lucas Pérez, pero su compañero prefiere rematar él y el balón se va muy desviado.

33' Rodrygo hace la diagonal, supera a varios rivales, pero ya no puede con Nalguardia que le termina dejando el cuerpo.

31' Se reinicia el partido tras la atención a Gil Navarro.

28' Pausa de hidratación.

27' Increíble. El árbitro Gil Manzano se lesiona tras un choque fortuito con Lucas Pérez y pide atención médica.

26' ¡Ocasión del Alavés! Burke hace la diagonal hacia el área y saca un violento disparo que ataja Courtois.

25' Cambio de orientación de Casemiro para Asensio, el extremo hace la diagonal y saca el disparo que se estrella en un rival.

22' Cambio en Alavés: entra Aguirregabiria, sale Ximo Navarro lesionado.

20' Ximo Navarro queda golpeado, el árbitro le pide salir, pero el defensa del Alavés decide seguir en el campo.

18' ¡Se salva Alavés! Buena jugada del Real Madrid, Mendy irrumpe en el área y saca el centro rasante para Asensio, pero Navarro intenta despejar y casi la termina metiendo en su arco de no ser por la atajada de Jiménez.

16' ¡Se la pierde Alavés! Centro pasado de Lucas Pérez, Joselu define en soledad, pero su cabezazo se va alto.

14' Real Madrid logra sortear la presión del Alavés, pero Camarasa logra recuperar el balón luego que Asensio intentara escaparse por dentro.

13' ¡UFFF! Rodrygo conduce hacia el área, asiste a Kroos, el alemán busca el otro palo, pero el balón se va por el techo del arco.

12' Karim Benzema engaña a Jiménez y define colocado hacia el palo derecho.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!

10' Penal para el Real Madrid. Navarro le deja la rodilla a Mendy cuando ingresaba al área.

9' ¡UFFF! Cambio de orientación hacia Rodrygo, el brasileño intenta desequilibrar, no puede, pero el balón le queda a Kroos en el área, pero un rival evita que saque un disparo cómodo.

8' ¡Salvador Militao! Pivoteo de Joselu para Lucas Pérez, el delantero alista el disparo en el área, pero el brasileño se lanza para desviar el balón al córner.

7' ¡Intento del Madrid! Centro pasado de Modric para Benzema, la defensa del Alavés achica y termina dejando en offside al francés.

3' ¡Se salva el Madrid! Méndez supera a Lucas Vázquez, llega hasta la línea de fondo y saca el centro pasado, Joselu define de cabeza, el balón se estrella en el palo y luego Varane salva en la línea un disparo de Lucas Pérez.

2' ¡Ocasión del Madrid! Mendy desborda por izquierda, el francés saca el centro, Roberto despeja, Rodrygo saca el pase hacia atrás para Modric, pero el croata no puede sacar un buen disparo.

1' Arranca el partido en el Alfredo di Stéfano.

0' El partido inicia a las 3:00 p. m. horario de Lima, Perú.

Alineación Real Madrid hoy

Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vásquez, Marco Asensio, Mendy y Rodrygo.

RM TV

- Los jugadores del Real Madrid hacen los últimos trabajos de calentamiento previo al partido.

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Alavés

Real Madrid: Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vásquez, Marco Asensio, Mendy y Rodrygo.

Alavés: Roberto, Adrián Marín, Ely, Laguardia, Navarro, Fejsa, Camarasa, Edgar, Burke, Lucas y Joselu.

Real Madrid: últimos partidos en LaLiga de España

Juegos del Real Madrid Resultado Real Madrid vs. Real Valladolid 1-0 Real Madrid vs. Atlético Madrid 1-0 Real Madrid vs. Osasuna 4-1 Real Madrid vs. Celta de Vigo 2-2 Real Madrid vs. Levante 0-1 Real Madrid vs. Barcelona 2-0 Real Madrid vs. Real Betis 1-2 Real Madrid vs. Eibar 3-1 Real Madrid vs. Valencia 3-1 Real Madrid vs. Real Sociedad 2-1 Real Madrid vs. Mallorca 2-0 Real Madrid vs. Espanyol 1-0 Real Madrid vs. Getafe 1-0 Real Madrid vs. Athletic Bilbao 1-0

Próximos partidos del Real Madrid

Calendario del Real Madrid Fecha Real Madrid vs. Getafe 02-07-2020 Athletic Club vs. Real Madrid 05-07-2020 Real Madrid vs. Alavés 07-07-2020 Granada vs. Real Madrid 11-07-2020 Real Madrid vs. Villarreal 14-07-2020 Leganés vs. Real Madrid 18-07-2020 Real Madrid vs. Manchester City 06-08-2020 Real Madrid vs. Juventus o Lyon 15-08-2020

Real Madrid contra Alavés

El encuentro se jugará en el Estadio Alfredo di Stéfano y el árbitro Jesús Gil Manzano se encargará de impartir justicia. Real Madrid sigue en su búsqueda por consumar un nuevo título liguero y tiene la posibilidad de volver a alejarse de Barcelona, del que en este momento, a falta de un juego, está arriba por un punto.

Sergio Ramos y Dani Carvajal son las principales bajas para la defensa de Zinedine Zidane, ambos a causa de la acumulación de tarjetas amarillas. El central y capitán del equipo merengue viene siendo fundamente, en especial por su buen momento de cara al gol: anotó en el 1-0 ante Getafe y Athletic Club.

Este encuentro también significará el regreso de Eden Hazard, que buscará darle más variantes al ataque que Karim Benzema lidera. Alavés no será un rival fácil, a pesar que se encuentra complicado con la zona del descenso (17° con 35 puntos), teniendo solo tres puntos más que Mallorca, el último equipo que descendería.

Los últimos duelos directos tienen la balanza inclinada a favor del Real Madrid, logrando nueve victorias en los últimos 10 partidos. Ese encuentro restante acabó con la victoria ajustada para Alavés, con gol de Manu García en el final. Para esta ocasión, Lucas Pérez (11 goles) y Joselu (10) buscarán dar el golpe.

Real Madrid vs Alavés: últimos enfrentamientos

30.11.19: Alavés 1-2 Real Madrid

03.02.19: Real Madrid 3-0 Alavés

06.10.18: Alavés 1-0 Real Madrid

24.02.18: Real Madrid 4-0 Alavés

23.09.17: Alavés 1-2 Real Madrid

Real Madrid vs Alavés: Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Hazard y Benzema.

Deportivo Alavés: Roberto; Aleix, Ximo, Laguardia, Ely, Marín; Pina, Manu García, Camarasa; Joselu y Lucas Pérez.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs Alavés EN VIVO por LaLiga?

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 1

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Clasificación de La Liga Santander 2020

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

