Real Madrid vs Barcelona: ¿Posible duelo por semifinales de Champions League?

Pensar en un Real Madrid vs Barcelona por semifinales de Champions League no es algo utópico de pensar. Ambos equipos no pudieron ganar en la ida de los octavos de final, pero aún falta la vuelta y todo podría pasar.

Real Madrid y Barcelona vienen luchando palmo a palmo por el título de la Liga Santander, pero fue el equipo de Zidane el que ha estado más efectivo en este regreso a las canchas por lo que atraviesa un gran momento y hasta le sacó cuatro puntos de diferencia a los de Quique Setién.

Champions League: Real Madrid tendrá que ratificar su buen momento ante el City

Meses atrás, Manchester City dio el golpe en el Bernabéu al vencer 2-1 al Madrid. Todo hacía indicar que en la vuelta el cuadro Pep Guardiola sentenciaría la llave a su favor, pero llegó la para por el coronavirus que le cayó más que bien a los merengues.

En este regreso, Real Madrid no ha perdido ni un solo encuentro. El equipo es otro y tienen a un Benzema que está intratable. Además, Sergio Ramos recuperó su mejor nivel y Modric está fino en el mediocampo.

Para que los blancos puedan chocar con el Barcelona (siempre y cuando los culés hagan su parte), deberán vencer 2-0 al City en el Etihad Stadium. Luego, dejar en el camino, en partido único, al ganador del Juventus vs Lyon para que haya clásico español en la Champions League.

Barcelona: culés aspiran a llegar a la final de la Champions League

El equipo de Lionel Messi la tiene más accesible. Tras el 1-1 en Italia, Barcelona solo necesita empatar sin goles para meterse a los cuartos de final. Sin embargo, el desgaste de la Liga Santander más el juego colectivo podría jugarle en contra.

Si se cumple la lógica, Barcelona chocaría en la siguiente ronda de Champions League con el ganador del Bayern Múnich vs Chelsea (lo más probable es que sea el conjunto alemán). Allí, tendría más de un problema.

Bayern Múnich acaba de coronarse una vez más campeón de la Bundesliga y también obtuvo la Copa de Alemania. Sin embargo, Barcelona tiene a Lionel Messi y Luis Suárez como principales cartas en ataque.

¿Cuándo chocarían Real Madrid vs Barcelona?

Los encuentros por las semifinales de la Champions League se desarrollarán entre el 18 y 19 de agosto en Lisboa, Portugal.

Champions League: calendario

Revisa las fechas de los encuentros de la fase final de la Champions League.

Duelos pendientes de octavos de final

7 de agosto

Juventus vs. Lyon (1-0)

Manchester City vs. Real Madrid (2-1)

8 de agosto

Barcelona vs. Napoli (1-1)

Bayern Múnich vs. Chelsea (3-0)

Cuartos de final - 12 al 15 de agosto

Atlético Madrid vs. Leipzig

PSG. vs. Atalanta

Ganador Manchester City/ Real Madrid vs. Ganador Juventus/Lyon

Ganador Barcelona/Napoli vs. Ganador Bayern Múnich/Chelsea

Semifinales - 18 y 19 de agosto

Gran final 21 de agosto

¿En qué estadios se jugará la Champions League?

La UEFA decidió que Portugal sea la sede única para la definición de la Champions League. Los estadios en los que se jugarán los partidos desde los cuartos de final son:

Estádio do Sport Lisboa del Benfica (que albergará la final)

Estadio José Alvalade del Sporting CP