Arda Turan podría llegar a Hannover tras terminar contrato con Barcelona

Hace unos años cuando Arda Turán deslumbraba en Atlético Madrid, Barcelona le puso la puntería para ficharlo aunque sin rendir en su máximo nivel. El turco para esta temporada estaría muy cerca en llegar a Hannover que intentará conseguir el soñado ascenso a la Bundesliga.

El volante desde el 30 de junio dejó de ser en forma oficial jugador de Barcelona y hoy con carta de pase en mano puede negociar por cualquier equipo apareciendo una oferta jugosa desde Alemania.

El entrenador del Hannover 96, Kenan Kocak, en declaraciones a la televisión turca, ha comentado que "si es financieramente posible, nos gustaría ver a Arda Turan en nuestras filas", dijo el entrenador del equipo de la Baja pasado domingo, sin embargo, Kocak estuvo mucho más a la defensiva sobre el particular, asegurando que "Arda Turan no es un problema. Me preguntaron y solo respondí que no podemos pagarlo".

Arda Turan solo tiene el inconveniente de no estar en su ritmo deseado al no disputar ningún partido hace medio año al dejar el Estambul Başakşehir FK, club donde estaba a préstamo.

otro de los interesados por contratar al turco es el Galatasaray, equipo en el que jugó entre 2006 y 2011 antes de ser traspasado al Atlético de Madrid. En los próximos días se debería definir el futuro de un volante que apuntaba a una mejor estadística futbolística.