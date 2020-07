Raúl Ruidíaz y el increíble promedio de gol en la MLS [VIDEO]

El gol, para los delanteros, es como el aire que necesitan para vivir. Por ello, Raúl Ruidíaz celebró con desmesurada emoción su primer tanto en la reanudación del fútbol en Estados Unidos bajo el nuevo formato de MLS is Back, elaborado por las autoridades como respuesta ante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

La 'Pulga', que no anotaba con Seattle Sounders desde inicios de marzo, fue pieza clave para que los suyos derrotaran con autoridad (3-0) a Vancouver Whitecaps de Yordy Reyna y aseguraran su boleto para los octavos de final del torneo, que empezará a disputarse a partir del 25 de julio.

Con ese tanto, el también delantero de la selección peruana registra 30 gritos en 47 presentaciones con camiseta de los 'verdes', es decir, posee un promedio de gol de 0.63 por partido, uno de los más altos del balompié norteamericano.

Cabe precisar que el equipo de Raúl Ruidíaz es el vigente campeón de la MLS y hoy en día se encuentra defendiendo con uñas y dientes su corona. Aspiran al bicampeonato.

🇵🇪 Vamos, Raúl 🇵🇪@RaulRuidiazM scores his second goal of the season! #SEAvVAN | #MLSisBack pic.twitter.com/btzoI1GDr6