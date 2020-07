Orlando City vs Philadelphia EN VIVO ONLINE: Horarios TV y dónde ver MLS is Back 2020

Ver Gratis ONLINE Orlando City vs Philadelphia EN VIVO TUDN por la MLS is Back 2020 este lunes 19 de julio desde las 7:00 p.m. hora de Perú en el Wide World of Sports Complexd. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias del este partidazo correspondiente al grupo A con las mejores jugadas, los goles y el resumen completo al término del partido.

Pedro Gallese el mejor de la fecha

Este domingo la página oficial de la MLS dio a conocer el once ideal de la jornada anterior, el cual lidera el arquero Pedro Gallese. Y es que, el ex Alianza Lima ha sido elogiado en los últimos días tras su gran accionar ante New York City de Alexander Calles.

"Lo de Pedro (Gallese) fue muy bueno, porque los grandes arqueros aparecen cuando se les necesitan. En el momento más oportuno él estuvo hoy (ayer), nos dio mucha seguridad y de verdad que lo felicito", señaló el colombiano Óscar Pareja que dirije a Orlando City.

Orlando City buscará acabar como líder en esta última fecha de la fase de grupos. El equipo que tiene en sus filas a Nani y Pedro Gallese como sus principales figuras han sumado 6 puntos en las dos primeras fecha. Pero Philapelphia también también ha ganado sus dos encunetros y buscará adueñarswe del primer lugar del Grupo A.

Además, es importante señalar que tanto Philapelphia como Orlando City ya están clasificados a la siguiente fase del torneo especial MLS Is back, junto a Columbus Crew.

Equipos clasificados a los octavos de final:

Grupo A: Philadelphia Union, Orlando City SC

Grupo B: --

Grupo C: --

Grupo D: --

Grupo E: --

Grupo F: --

Cuatro Wild Cards (o 'mejores terceros'): --

Partidos de los octavos de final:

July 25: A1 (PHI/ORL) vs. Wild Card C/D/E

July 25: A2 (PHI/ORL) vs. C2

July 26: C1 vs. Wild Card A/B/F

July 26: D1 vs. Wild Card B/E/F

July 27: B1 vs. Wild Card A/C/D

July 27: B2 vs. F2

July 28: E1 vs. D2

July 28: F1 vs. E2

Orlando City vs Philadelphia: alineaciones y formaciones probables

Orlando City: Pedro Gallese; Ruan, Antonio Carlos, Robin Jansson, Joao Moutinho; Sebas Mendez, Junior Urso, Chris Mueller, Mauricio Pereyra, Nani; Dom Dwyer.

Orlando City vs Philadelphia EN VIVO A qué hora juegan por el Grupo A MLS is Back

Perú: 7:00 p.m.

México:7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8:00 a. m.

Estados Unidos (Texas): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Argentina:9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Canadá: 8:00 p.m.

Alemania: 9:00 p.m.

Portugal: 9:00 p.m.

Holanda: 9:00 p.m.

Inglaterra: 9:00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Orlando City vs Philadelphia MLS

Argentina ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur

Chile ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur

Internacional Bet365, YouTube

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play SurEspaña Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Estados Unidos beIN SPORTS XTRA

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

