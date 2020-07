[AGENDA EN VIVO] Partidos de HOY martes 21 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy martes 21 de julio EN VIVO Premier League, Serie A y las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva. Manchester City de Pep Guardiola busca asegurar el segundo lugar de la tabla de posiciones en Inglaterra.

A pesar que Liverpool se coronó luego de 30 años bajo las órdenes de Jürgen Klopp, la Premier League continúa su carrera en busca de definir los clasificados a los torneos europeos y los descendidos. En ese marco, Arsenal, que ya no tiene chances de llegar a puestos de Europa League, se enfrenta al Aston Villa que por ahora se estaría yendo al descenso.

En Italia la lucha también está de cándela. Y es que a pesar que Juventus parece ir derecho a un nuevo título, sus perseguidores quieren asegurarse un puesto en fase de grupos de la Champions League. De esta manera, el sorprende Atalanta va por una nueva victoria cuando a Bologna en condición de local.

Por su parte, Milan quiere salvar la temporada clasificando a la Europa League por lo que necesita una victoria este martes ante el Sassuolo. Regresando a Sudamérica, Paraguay se convertirá en el primer pais de esta región en volver a las acciones tras el coronavirus. Por ello, River Plate choca frente a Nacional y Cerro Porteño se medirá ante Libertad.

Programación completa martes 21 de julio

Premier League

Watford vs. Manchester City – 12:00 p.m. [ESPN 2]

Aston Villa vs. Arsenal – 14:15 p.m. [ESPN 2]

Serie A

Atalanta vs. Bologna – 12:30 p.m. [ESPN]

Sassuolo vs. AC Milan – 14:45 p.m. [ESPN]

MLS is Back

Toronto FC vs. New England Revolution 08:00 a.m.

Atlanta Utd vs. Columbus Crew 19:00 p.m.

Montreal Impact vs. DC United 21:30 p.m.

Torneo Apertura de Paraguay

River Plate vs. Nacional – 15:00 p.m.

Cerro Porteño vs. Libertad – 17:30 p.m.