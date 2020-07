David Villa: New York City investiga a exjugador ante denuncia por presunto acoso

New York City de la Major League Soccer (MLS) inició una investigación contra su exjugador David Villa ante la denuncia de un presunto acoso a una extrabajadora del club. Así lo anunció Sport Illustrated en su página web y en sus redes sociales.

"Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ninguna área de nuestra organización", informó el equipo estadounidense en un comunicado.

Es importante mencionar que, el último viernes, la usuaria Skyler B escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo, y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas. Algún día”.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.