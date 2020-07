[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY sábado 25 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy sábado 25 de julio EN VIVO Serie A, Primeira Liga, Primera División, Campeonato Gaúcho y FA Cup revisa las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes como el choque entre Genoa vs Inter de Milán, así como los duelos que tendrán Napoli vs Sassuolo.

Los pupilos de Antonio Conte tendrán una gran oportunidad para acortar distancias con Juventus a falta de tres jornadas para que culmine la Serie A: la 'Vecchia Signora' perdió su cotejo y puso en riesgo su liderato.

Inter de Milán se encuentra con 73 puntos y viene de cosechar dos empates consecutivos. Es el momento de que rompa dicha racha si es que tiene la intención de seguir peleando por el Scudetto. Por su parte, Juventus tiene 80 unidades en la misma cantidad de duelos.

Se encontrará con un necesitado Genoa quien está al borde del descenso. Con 36 unidades, se encuentra situado en el puesto 17°: Lecce (18°), quien en estos momentos desciende directamente tiene 32 puntos.

Lo bueno para el ex equipo de Juan Manuel Vargas es que ha cosechado dos victorias consecutivas y esta podría ser su tercera y definitiva para salvar la categoría. Sin embargo, tendrá un duro hueso de roer ante los 'neoazzurris'.

Partidos de hoy | Sábado 25 de julio

Serie A

Genoa vs Inter de Milán

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN 2

Napoli vs Sassuolo

Hora: 2:45 p. m.

Canal: ESPN Play, Serie A Pass

Primeira Liga

Marítimo vs Famalicao

Hora: 1:00 p. m.

Canal: Sport TV1

Boavista vs Rio Ave

Hora: 1:00 p. m.

Canal: Sport TV2

Benfica vs Sporting CP

Hora: 3:15 p. m.

Canal: ESPN Play FOX Sports

Sporting Braga vs Porto

Hora: 3:15 p. m.

Canal: ESPN Play, Sport TV1

Paraguay - Primera División

Sportivo San Lorenzo vs Libertad

Hora: 3:00 p. m.

Canal: Tigo Sports

River Plate vs Cerro Porteño

Hora: 5:00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Brasil | Campeonato Gaúcho

Gremio vs Ypiranga Erechim

Hora: 9:00 a. m.

Canal: Premiere FC

Esportivo vs Internacional de Porto Alegre

Hora: 5:00 p. m.

Canal: SporTV, Premiere FC.