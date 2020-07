Coudet amenazó con irse del Inter de Porto Alegre de Paolo Guerrero

Eduardo Coudet no atraviesa un gran momento al frente del Inter de Porto Alegre donde milita Paolo Guerrero. El equipo no ha logrado ganar desde su regreso a la competencia luego de la paralización por la pandemia de Covid-19 y existe una situación que ha incomodado al entrenador argentino en sus últimos dos partidos.

Ayer (sábado) tras el empate 1-1 ante Esportivo por el torneo Gaúcho, Eduardo Coudet explotó por las malas condiciones del campo de juego e incluso amenazó con dejar su cargo en Inter de Porto Alegre.

“Si necesitan preparar a un equipo para jugar así, busquen a otro entrenador", señaló Coudet en conferencia de prensa.

"Yo no me preparo para tirar la pelota para arriba, me gusta jugar bien al fútbol o al menos intentarlo. Pero la verdad es que esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir, pero el equipo que busca construir necesita tener un buen césped", agregó el DT que dirige a Paolo Guerrero.

Cabe señalar que no es la primera vez que el 'Chacho' Coudet se queja del estado del campo de una cancha. Ya lo había hecho días atrás cuando Inter de Porto Alegre perdió por 1-0 el clásico ante Gremio en el estadio Centenario de Rio Grande do Sul.

Aquella vez dijo: “Entiendo que obviamente nos falta ritmo pero es horrible este campo de juego. Así no se puede plasmar lo que uno trabaja durante la semana".