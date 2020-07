Chacho Coudet defendió a Paolo Guerrero de las críticas tras derrota ante Gremio [VIDEO]

El último miércoles se jugó un nuevo clásico de Porto Alegre siendo una victoria para Gremio tras vencer por la mínima a Internacional. Tras el partido, unos de los jugadores más criticados fue Paolo Guerrero, quien no tuvo una gran actuación durante el GreNal.

Pero, en seguida, Eduardo 'Chacho' Coudet salió inmediatamente en defensa de Paolo Guerrero, asegurando que armó un equipo alterno debido a las varias ausencias que sufrió su en las últimas semanas.

“Hemos tenido a disposición solo a dos delanteros. No me gusta hablar de casos individuales, pero si tengo que hablar de Paolo Guerrero puedo decir que el campo de juego no lo favorecía. No quiero poner como una excusa, que entiendo que un GreNal, un espectáculo como este, tendría que tener otras condiciones", dijo el técnico argentino que dirige al Inter de Porto Alegre.

Luego, el Chacho Coudet agregó: "Las características de Paolo con los pies, no sale favorecido con este campo y también al no tener como acompañante a un delantero nacional. Nos tuvimos que adaptar a las circunstancias y la problemática que se presentó con el plantel".

Sobre el rendimiento de su equipo, Coudet precisó que recién es su primer partido tras pasar más de cuatro meses sin disputar un solo partido debido al confinamiento a causa del coronavirus que ha cobrado miles de vidas solo en Brasil.

"Entiendo que obviamente nos falta ritmo, pero es horrible este campo de juego. Fue malo y Gremio sacó diferencia con la pelota parada. Llegamos dos o tres veces, pero no concretamos. Gremio e Inter juegan buen fútbol e intentan atacar. Es una lástima que salga un partido así", precisó el técnico argentino que dirige al Inter.