Danny Rose revela que suele ser víctima de racismo: “Me detienen cuando manejo” [VIDEO]

Danny Rose es un destacado futbolista en Inglaterra, incluso siendo parte del seleccionado producto de sus buenas actuaciones con el Tottenham, donde ha pasado la mayor parte de su carrera. A pesar del éxito deportivo que ha tenido, el lateral también ha sufrido a causa de los problemas sociales, en específico de racismo. Así lo contó en una entrevista.

El habilidoso futbolista zurdo jugó la última temporada en el Newcastle, donde destacó y se ganó el cariño de esa hinchada. Ya de vacaciones, Danny Rose decidió relajarse y una de las actividades que suele realizar es visitar Doncaster, su ciudad de origen. La semana pasada tomó rumbo en su propio vehículo.

Sin embargo, el viaje no fue tan feliz para el futbolista, según confesó en el podcast de Second Captains. En la conversación, Danny Rose reveló que es normal que lo detengan los policías y que la semana pasada no fue la excepción. Dejó en claro que no fue por algún tema de seguridad, sino porque hay racismo.

“No solo pasa en el fútbol. La policía me detuvo la semana pasada, lo cual es algo habitual cada vez que regreso a Doncaster, de donde soy”, explicó Danny Rose. “Cuando lo hacen, siempre me preguntan si el auto es robado, o de donde lo saque o si puedo probar que realmente lo compré”, añadió el lateral.

A pesar de la fama que tiene, esta clase de mal no tiene excepciones. “Sabes, para mí esto ha estado sucediendo desde que tenía 18 años, desde que manejaba y cada vez que sucede me río, porque sé lo que viene”, señaló. Recordemos que tras lo vivido en Estados Unidos con George Floyd, la Premier League se unió en la lucha contra el racismo.

No obstante, todavía es complicado de eliminar ese accionar de las personas. “Hasta cuando viajo en tren. Una vez me pidieron ver mi boleto para asegurarse si debía estar en primera clase. Se lo entregué y cuando le pregunté la razón por la que no le pidió a otra persona, solo me dijo que no lo necesitaba. Para mí, eso es racismo”, sentenció Danny Rose.