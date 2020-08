Claudio Pizarro: "Pep Guardiola me dijo que podía ser un buen entrenador"

¿Cuál será el futuro de Claudio Pizarro tras su decisión de retirarse del fútbol? Esa es una de las interrogantes que se hacen los amantes del fútbol y quienes han seguido su exitosa carrera en Europa.

Por el momento, el peruano más ganador a nivel de clubes en el exterior, no tiene claro qué pasos dará luego de haber colgado los chimpunes en Werder Bremen y tras reiterar que no piensa volver a Alianza Lima.

No quiere ser entrenador

En una amplia entrevista concedida al portal oficial de la FIFA, el ex delantero del Werder Bremen y Bayern Munich reveló una charla íntima que sostuvo con Pep Guardiola, en la cual el actual DT del Manchester City le sugirió ser entrenador.

"Pep Guardiola me dijo que podía ser un buen entrenador, pero dudo que lo haga. Yo sería obsesivo, muy intenso para trabajar, y ahora necesito tiempo con mi familia. Entrenar me quitaría ese tiempo", señaló el "Bombardero de los Andes".

Si bien ha sido tanteado por Werder Bremen y Bayern Munich para ocupar algún cargo en esos clubes como una antesala a su paso como estratega, Claudio Pizarro ha confesado que se sentiría feliz como directivo más no como técnico.

"Pep, mi mejor técnico"

En la entrevista al portal de la FIFA, Pizarro aprovechó también para elogiar a Pep Guardiola quien ha clasificado con el Manchester City a los cuartos de final de la Champions League. Al ex DT del FC Barcelona lo calificó como el mejor estratega que tuvo en su carrera. "El entrenador es Pep, de los mejores que tuve. Nunca había trabajado con alguien con su forma de analizar al rival y de usar los jugadores perfectos para vencerlo".

Su gran paso por la Bundesliga

En la nota a la FIFA, Claudio Pizarro describió todo lo que vivió en la Bundesliga, vistiendo las divisas de Werder Bremen y Bayern Munich, clubes con los que ganó todo y logró récords históricos.

"Cosas que ni imaginaba cuando era niño. Aspiraba a jugar en una liga importante, pero a medida que crecía mi carrera en Alemania y llegaban las oportunidades, busqué esos records. Tu nombre, y el de tu país, quedan la historia. ¡Y ojalá no me pasen! Si bien Lewandowski me quitó el de extranjero con más goles, ¡les costará sacarme el del más veterano en hacer un triplete! (se ríe con ganas)", mencionó el ex goleador.

"Alemania me enseñó mucho. Yo llegué a un país totalmente distinto al mío, muy organizado. A mi me ayudó que mi padre fuera marino, porque tuve una educación disciplinada que facilitó bastante mi adaptación. Lo difícil fue la comida, el clima y la cuestión familiar, pero sabía que mi profesión era lo más importante. Hoy vivo acá y estoy adaptado a la cultura alemana", finalizó Claudio Pizarro.