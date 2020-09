Carlos Zambrano sobre su continuidad en Boca: "Aprovecho las oportunidades"

Carlos Zambrano está siendo uno de los nombres propios de Boca Juniors en el reinicio de la Copa Libertadores. El central peruano fue titular ante Libertad y DIM, y sus actuaciones han sido claves para que el 'Xeneize' se coloque como único líder del Grupo H.

"Sinceramente hasta el día de hoy me he sentido bien. Me acostumbré a la exigencia del fútbol argentino, que es distinta al europeo. Vine a sumar. Hoy me tocó a mí y aprovecho las oportunidades", destacó Zambrano en conferencia de prensa tras la victoria por 1-0 ante Medellín.

Si bien Lisandro López (lesionado desde febrero) es el teórico titular, el defensa peruano enfatizó en que nadie tiene el puesto comprado. "Pienso que todos mis compañeros estamos aptos para jugar. Es decisión del DT. El que le toque, debe exigirse al 100% hasta que no pueda mas, y en el banco hay opciones para que juegue cualquiera", precisó.

Sobre el triunfo ante DIM, Carlos Zambrano consideró que el resultado fue positivo para Boca. "Fue complicado, pero gracias a Dios pudimos ganar. No ha sido fácil, nos costó, pero estuvimos bien en todos las líneas y mantuvimos el arco en cero lo que habla muy bien del grupo", puntualizó.

Boca Juniors es único líder del Grupo H de la Copa Libertadores con 10 puntos y le bastará el empate ante Libertad el próximo martes para asegurar su boleto a los octavos de final.

Carlos Zambrano

El defensa peruano aprovechó el parón para recuperarse de una lesión a la costilla sufrida en marzo pasado y jugó los 180 minutos en los triunfos ante Libertad y DIM.

A la espera de la convocatoria de Ricardo Gareca, el central de Boca llegará con rodaje futbolístico para los duelos ante Paraguay y Brasil, los primeros rivales de la Selección Peruana en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.