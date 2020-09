Manchester City vs Leicester [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver la Premier League

ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Leicester City ONLINE y EN DIRECTO | Este domingo 27 de septiembre se juega el partido por la tercera fecha de la Premier League. El duelo está pactado para las 10:30 a.m. (hora peruana) en el Etihad Stadium y será transmitido por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Manchester City afronta otro test de alto voltaje en busca de ganar nuevamente el título de la Premier League. Tras vencer por 1-3 al Wolverhampton, el equipo de Pep Guardiola está obligado a ganar al Leicester City en su objetivo de no ceder puntos en su nuevo pulso con el Liverpool.

Para volver a triunfar, el Manchester City deberá sobreponerse a las sensibles bajas que tiene en su plantel. Además de Sergio Aguero, Ilkay Gundogan y Aymeric Laporte, el entrenador español se quedó sin centrodelanteros debido a la inesperada lesión de Gabriel Jesus.

Sin "9"s disponibles en su plantilla, queda por saber quién ocupará la posición de falso 9 en el equipo de Pep Guardiola: si será Kevin de Bruyne o un extremo desequilibrante como Raheem Sterling.

El Leicester City, por su parte, también es otro club aquejado por las lesiones. Brendan Rodgers seguirá sin poder contar con el lateral Ricardo Pereira y ahora le sumó la sensible baja de Wilfried Ndidi, su equilibrio en el mediocampo.

Ahora bien, el Leicester llega motivado por su pleno de triunfos en el inicio de la Premier League y en busca de romper una racha de tres partidos sin ganarle al Manchester City.

Si bien el Liverpool vs Arsenal copa la atención en la Jornada 3 de la Premier League, el Manchester City vs Leicester City no puede considerarse menos. Se trata de un partido entre dos clubes con grandes apuestas ofensivas, por lo que se anticipa un duelo con muchos goles.

Formaciones probables Manchester City vs Leicester City

Manchester City: Ederson; Walker, García, Aké, Mendy; Foden, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Torres.

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Evans, Justin; Tielemans, Mendy, Praet; Albrighton, Vardy, Barnes.

Manchester City vs Leicester City: horarios en el mundo

Perú – 10.30 a. m.

Colombia – 10.30 a. m.

Ecuador – 10.30 a. m.

México – 10.30 a. m.

Venezuela – 11.30 a. m.

Bolivia – 11.30 a. m.

Chile – 11.30 a. m.

Paraguay – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m.

Argentina – 12.30 m.

Brasil – 12.30 m.

Uruguay – 12.30 m.

Alemania – 5.30 p. m.

Reino Unido – 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs Leicester City?

Perú – ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia – ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador – ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

México – Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Venezuela – ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

Bolivia – ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Chile – ESPN Sur, ESPN Play Sur

Paraguay – ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos – Peacock

Argentina – ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil – ESPN Brasil

Uruguay – ESPN Play Sur, ESPN Sur

Alemania – Sky Sport 1/HD, Sky Go

Reino Unido – SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Leicester City?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Manchester City vs Leicester City?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

