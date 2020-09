Barcelona vs Villarreal [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver partido por LaLiga

ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Villarreal ONLINE y EN DIRECTO | Este domingo 27 de septiembre se juega el partido por la tercera fecha de LaLiga. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Camp Nou y será transmitido por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

La era Koeman arranca oficialmente con un duro examen: el Villarreal de Unai Emery. En medio de la tormenta, el Barcelona debuta en LaLiga con el objetivo de ganar para apagar el ruido generado por la salida de Luis Suárez y las palabras de Lionel Messi.

La máxima estrella del Barcelona aprovechó la partida del atacante uruguayo al Atlético Madrid para nuevamente atacar a la directiva encabezada por Josep María Bartomeu, la misma que no le dejó marcharse pero que sí empujó a su amigo a irse por la puerta de detrás del club.

Sin todavía no poder armar la plantilla deseada, Koeman deberá echar mano al equipo que tiene, a la que todavía le falta incorporar un "9", un central y un lateral derecho. Apenas Miralem Pjanic y la vuelta de Philippe Coutinho son las grandes incorporaciones para la presente temporada.

Con apenas tres amistosos antes del inicio de LaLiga, Ronald Koeman pondrá en escena su 4-2-3-1, un sistema al que no está muy acostumbrado el Camp Nou y que se anticipa como la mejor solución para que sus estrellas puedan rendir en las posiciones en la que mejor se desenvuelven.

En ese sentido, Frenkie de Jong jugará en el doble pivote con Sergio Busquets, Philippe Coutinho actuará como extremo derecho y tanto Lionel Messi como Antoine Griezmann se repartirán el centro del ataque.

El Villarreal, por su parte, llega al enfrentamiento ante el Barcelona con la confianza de haber ganado su primer partido en LaLiga, precisamente ante el Eibar, pero con la necesidad de cambiar la tendencia negativa ante su rival de turno en los últimos tiempos.

Y es que el 'Submarino Amarillo' lleva 6 derrotas en los últimos siete partidos ante el Barcelona y si evaluamos sus números en el Camp Nou, los números tampoco son muy alentadores: apenas un empate en sus últimas 10 visitas.

Ahora bien, el equipo de Unai Emery puede aprovechar que el Barcelona todavía de Koeman todavía se sigue encontrando para dar un batacazo que hace mucho tiempo no se le da en el Camp Nou.

El Villarreal no podrá contar con este partido con los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, además del recientemente traspasado Javier Ontiveros (Huesca). La gran duda será el central Raúl Albiol, que sufrió una lesión nasal la semana pasada y en caso jugar, lo hará con una máscara especial.

La gran novedad en el once del Villarreal podría ser el lateral izquierdo ecuatoriano Pervis Estupiñán. Carlos Bacca, recientemente recuperado de una lesión que lo alejó tres meses fuera de las canchas, estará a la expectativa.

Formaciones probables Barcelona vs Villarreal

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Countiho, Messi, Ansu Fati; Griezmann.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol o Funes Mori, Pau, Estupiñán; Coquelin, Parejo, Chukwueze, Moi Gómez; Gerard Moreno, Paco Alcácer.

Barcelona vs Villarreal: fecha, hora y canal

Barcelona contra Villarreal en vivo por LaLiga 1. ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 27de septiembre 2. ¿En qué lugar? Estadio Camp Nou (España) 3. ¿A qué hora ver? 21:00 h (ESP); 14:00 h (PER); 16:00 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? Movistar LaLiga, ESPN 2 y SKY HD

