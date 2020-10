Ronald Koeman criticó a Griezmann: “Por su calidad, al menos debió marcar un gol” - VIDEO

La temporada del Barcelona arrancó con pie derecho en las primeras fechas de LaLiga Santander, pero en la Jornada 5 no pudo con Sevilla. En el Camp Nou, el equipo que ahora dirige Ronald Koeman solo pudo empatar 1-1, resultado que no lo dejó nada conforme y no dudó en criticar actuaciones específicas.

Desde que llegó a España, el técnico ha demostrado que es de armas tomar y que si algo no le gusta, no duda en demostrarlo. Esta vez Antoine Griezmann fue el centro de sus comentarios debido a su opaca actuación y no se guardó nada durante la conferencia de prensa que brindó tras ceder puntos como local.

“Por las oportunidades que ha tenido, por su calidad como jugador, al menos ha tenido que marcar un gol en esas dos acciones”, indicó Ronald Koeman ante los medios. Las opciones de gol que tuvo el delantero francés pudieron determinar la victoria del Barcelona, pero la precisión no lo acompañó al definir.

Esta no es la primera vez que el rendimiento de Antoine Griezmann es tocado con pinzas y no solo el entrenador sufre por estos detalles, sino también los hinchas del club. Hasta ahora, el fichaje por 120 millones de euros no ha dado los resultados que se esperaban por los antecedentes en el Atlético de Madrid.

¿Cuántos goles tiene Griezmann con Barcelona?

Antoine Griezmann cumple su segunda temporada en el Barcelona, con la clara intención de mejor el papel que tuvo en el curso anterior. En su primer año, el atacante jugó 35 partidos (31 como titular) y anotó 9 goles, un promedio que solo superó a sus primeros años con la Real Sociedad con 6 y 7 goles (2009 a 2012).

El máximo redimiento del ‘Principito’ se dio con el Atlético de Madrid en las temporadas 2014-15 y 2015-16, logrando 22 anotaciones en cada una de ellas. Luego, Antoine Griezmann logró 16; 19 y 15 dianas temporada antes de su llegada al Barcelona. Está en deuda y lo primero será quebrar la sequía de 7 juegos seguidos sin anotar.