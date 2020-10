Edinson Cavani confesó que Juan Román Riquelme lo llamó para que fiche por Boca Juniors

En el último día del mercado de pases en toda Europa, Manchester United confirmó el fichaje de Edinson Cavani por toda una temporada con opción a una más. El atacante charrúa llegó como jugador libre luego de finalizar contrato con el PSG donde jugó durante las últimas siete temporadas.

Sin embargo, antes de cerrar su incorporación por el equipo de Inglaterra, Cavani recibió el llamado de un grande de Sudamérica. Se trata de Juan Román Riquelme, actual directivo de Boca Juniors quien llamó al delantero uruguayo para intentar su fichaje, según comentó el propio delantero.

“Hoy justo hablé con un amigo y le conté la verdad de que Román (Riquelme) me había escrito con mucho respeto. Un poco por el momento que me tocaba pasa y porque el fútbol ha cambiado en los últimos meses, pero me escribió, le guardo mucho respeto y me habló para darme mucho apoyo”, señaló para ’90 Minutos’ de ESPN.

“Boca es un gigante del mundo. Yo creo que a cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza (fichar por Boca) y más teniendo en cuenta con una llamada de un referente del club. Y no para decirme ‘vente para acá’, sino que lo hizo con una intención muy respetuosa y demostrándome mucho cariño”, agregó.

Edinson Cavani portará el mítico dorsal ‘7’ en su paso por Manchester United

A pocas horas de confirmar este traspaso, se conoció que Edinson Cavani portará el mítico dorsal ‘7’ en su paso por Manchester United que fue utilizado por grandes leyendas que pasaron por el club como Cristiano Ronaldo, David Beckham , George Best o el rebelde francés Éric Cantona.

Otro jugador que vistió esta histórica camiseta y que por estos días su nombre estuvo de moda es el delantero Memphis Depay. El holandés no tuvo un buen paso por ‘Old Trafford’, pero logró vestir este importante dorsal cuando era uno de los jugadores con mayor potencial en toda Europa.