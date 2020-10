Ronaldo y su radical cambio de look en entrenamiento bajo cuarentena – VIDEO

La semana pasada no fue nada fácil para Cristiano Ronaldo. El astro portugués estaba con todas las ganas de ser titular con Portugal, pero el delantero dio positivo por coronavirus activando todos los protocolos sanitarios.

Debido sus resultados, Ronaldo tuvo que ser puesto en aislamiento inmediatamente. Es por ello que el luso viene cumpliendo con el confinamiento en su casa de Turín a la espera de recibir pronto el alta médica.

Sin embargo, el jugador de la Juventus ha vuelto a ser noticia. Resulta que el mismo Ronaldo compartió unas imágenes y videos en sus redes sociales realizando su habitual rutina de entrenamientos.

“El éxito en la vida no se mide por lo que lograr, sino por los obstáculos que superas”, escribió el luso en su cuenta oficial de Instagram, aunque lo más resaltante no fue su buen estado físico, sino el cambio de look que presentó.

A diferencia de otras veces, Ronaldo decidió dejar a un lado el cabello largo y optó por raparse. En cuestión de minutos, su publicación generó miles de reacciones por parte de sus fieles seguidores quienes se mostraron sorprendidos.

Cabe mencionar que las imágenes y grabaciones fueron hechas por su pareja Georgina Rodríguez, quien no tiene contacto alguno con el futbolista de la Selección Portuguesa. Ronaldo se encuentra separado de su familia al estar ubicado en otro piso de su vivienda.