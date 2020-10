Zidane evita hablar del árbitro: "Merecimos la victoria"

Saca pecho. Zinedine Zidane se mostró orgulloso tras el 3-1 del Real Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou, un triunfo que devuelve confianza y que puso punto final a una racha de dos derrotas seguidas.

"No estamos para callar bocas. Estamos para hacer nuestro y para creer en lo que hacemos. Es lo que hemos hecho. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, defendiendo compactos y luego atacando con espacios", afirmó el DT del Real Madrid en conferencia de prensa.

Zidane evitó profundizar sobre gran diferencia entre el equipo contra el Shakhtar y el que le ganó al Barcelona. "Lo que hay que pensar es en lo que hicimos hoy. Queremos repetir lo que hemos hecho hoy, como lo hicimos el año pasado o antes del parón. Hay que conectar con esa racha", sostuvo.

En lo que sí no pudo quedarse corto fue en los elogios a Sergio Ramos, figura con un gol y una actuación sobresaliente en el Camp Nou. "Sabemos lo que representa y lo positivo que es para el equipo. Me alegro por él, pero sobre todo por el equipo. Es importante ver al equipo cómo trabaja. Y lo bueno es que Sergio no ha tenido molestias de lo que tenía", indicó.

Más allá de las críticas en bando contrario, el entrenador del Real Madrid consideró que Juan Martínez Munera no influyó en el resultado a propósito del penal cobrado a favor de Sergio Ramos por Lenglet. "Hay un árbitro y ha ido a ver la jugada y pitó penalti. Nunca hablo de los árbitros y no voy a empezar hoy", precisó.

"Independientemente de esta jugada merecimos la victoria. Ganamos 1-3 y pudimos marcar más, aunque es verdad que el Barcelona también tuvo ocasiones", puntualizó.