Neymar estalló nuevamente contra los premios 'The Best' - FOTO

La FIFA celebró el último jueves los premios The Best 2020, los cuales no solo presentaron a los ganadores como mejor jugador, jugadora, técnico masculino, técnico/a femenino, portero, portera, entre otros, sino también al mejor equipo del año.

En la categoría masculina, los elegidos para conformar este once fueron Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne, Thiago Alcántara, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, esta decisión no habría sido aceptada por Neymar Jr, quien expresó su indignación a través de sus redes sociales, ya que ningún jugador del PSG apareció en el equipo integrado por cuatro jugadores del Liverpool, tres del Bayern Múnich, uno del Real Madrid, uno del Barcelona, uno del Manchester City y uno de la Juventus.

“El PSG juega otro deporte”, escribió en su cuenta el también atacante de la selección brasileña, quien anteriormente arremetió contra los premios de la FIFA tras conocer que no figuraba entre los tres finalistas en la categoría de mejor jugador.

“¿Es en serio?”, publicó "Ney" en sus redes días atrás, mensaje que fue respaldado por sus compañeros como Thiago Silva, al igual que sus familiares. "Para nosotros, siempre estarás en las mejores ligas, los mejores clubes y entre los mejores jugadores del mundo", escribió el padre del "10" parisino.

Cabe recordar que Robert Lewandowski, Lucy Bronze, Jurgen Klopp, Sarina Wiegman, Manuel Neuer y Sarah Bouhaddi ganaron los premios a mejor jugador, jugadora, técnico masculino, técnico/a femenino, portero y portera respectivamente.