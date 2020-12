Premios The Best 2020 vía Streaming: arrancó la ceremonia FIFA

Premios The Best 2020 evento se realizará HOY EN VIVO jueves 17 de diciembre ONLINE gala organizada por la FIFA desde la sede central del ente mundial del fútbol, Zúrich. La entrega de premios está programa para que inicie a la 1:00 p.m. hora de Perú.

Van pasando las horas y todo va quedando listo para que se lleve a cabo los Premios The Best 2020, en donde se reconocerá a los mejores del fútbol mundial. Sin embargo, el evento que se hará en Zúrich, a diferencia de otras ediciones, será de manera virtual.

Sigue el minuto a minuto de los premios The Best 2020.

The Best: premio al fan 2020

Marivaldo Francisco, hincha del Sport Recife de Brasil, entra en la historia tras consagrarse como el fan incondicional por caminar 60 kilómetros para ver todos los partidos de su equipo en casa.

The Best: premio mejor entrenador

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, fue reconocido como el mejor entrenador.

The Best: premio mejor entrenador mujer

Sarina Wiegman, estratega de la Selección de Holanda femenina, se alzó con la distinción al premio mejor entrenadora mujer.

The Best: premio Puskas al mejor gol

Son Heung-Min, atacante del Tottenham, ganó el premio Puskas por su soberbio gol ante el Burnley por la Premier.

The Best: premio al mejor portero FIFA

Manuel Neuer fue reconocido como el mejor portero FIFA. El guardameta alemán ganó la Bundesliga y la pasada edición de la Champions League con el Bayern Múnich.

The Best: premio a la mejor portera FIFA

Sarah Bouhaddi, guardameta del Olympique Lyon, se consagró como mejor portera FIFA.

- La ceremonia arrancó con un extenso discurso por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le rindió un sentido homenaje a dos leyendas del fútbol que perdieron la vida en tiempos de pandemia por la COVID-19: Diego Armando Maradona y Paolo Rossi.

PREVIA

Desde su creación en el 2016, los Premios The Best siempre acaparan la atención de los amantes del deporte rey debido a que los mejores de la temporada luchan por quedarse con el reconocimiento.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski son los candidatos para llevarse el premio The Best 2020 que otorgará la FIFA. Además, también se premiará al mejor entrenador y portero tanto de la rama femenina como masculina.

¿Quiénes votan en los Premios The Best 2020?

Las votaciones para los Premios The Best 2020 empezaron el 25 de noviembre y culminaron el 9 de diciembre y votan los capitanes de las selecciones que pertenecen a la FIFA así como seleccionados, aficionados y un grupo de 200 periodistas alrededor del mundo.

¿A qué hora y en donde se realizarán los Premios The Best 2020?

Los Premios The Best 2020 serán HOY jueves 17 de diciembre en Zúrich. El evento empezará desde la 1:00 p.m. hora de Perú.

¿En dónde ver los Premios The Best 2020?

Podrás ver los Premios The Best 2020 a través del Youtube y Facebook de la FIFA. En caso no puedas acceder, Líbero te llevará todas las incidencias a través de su página web.

Premios The Best 2020: horarios de transmisión

Perú: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Chile: 10:00 a.m.

España: 6:00 p.m.

USA: 1:00 p.m.

Premios The Best 2020: lista de candidatos

Conoce a los favoritos y nominados para los Premios The Best en sus respectivas categorías:

The Best: Premio al mejor jugador FIFA

Robert Lewandowski (FC Bayern München - Polonia)

Cristiano Ronaldo (Juventus FC - Portugal)

Lionel Messi (FC Barcelona - Argentina)

The Best: Premio a la mejor jugadora FIFA

Lucy Bronze (Olympique Lyonnais / Manchester City WFC - Inglaterra)

Pernille Harder (VfL Wolfsburg / Chelsea FC Femenino - Dinamarca)

Wendie Renard (Olympique Lyonnais - Francia)

The Best: Premio al mejor portero FIFA

Alisson Becker (Liverpool FC - Brasil)

Manuel Neuer (FC Bayern München - Alemania)

Jan Oblak (Atlético de Madrid - Eslovenia)

The Best: Premio a la mejor portera FIFA

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais - Francia)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain - Chile)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars - Estados Unidos)

The Best: Premio al mejor entrenador FIFA

Marcelo Bielsa (Leeds United FC - Argentina)

Jürgen Klopp (Liverpool FC - Alemania)

Hans-Dieter Flick (FC Bayern München - Alemania)

The Best: Premio al mejor entrenador/a en categoría femenina FIFA

Emma Hayes (Chelsea FC Femenino - Inglaterra)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais - Francia)

Sarina Wiegman (Selección holandesa - Holanda)

The Best: Premio Puskas al mejor gol

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo - Uruguay)

Son Heung Min (Tottenham - Corea del Sur)

Luis Suárez (FC Barcelona / Atlético de Madrid - Uruguay)