La increíble dieta 'secreta' de Cristiano Ronaldo para mantener su físico

"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola", señaló Peeters, quien juega en la Sub 23 de Juventus pero en los últimos partidos de la Serie A ha formado parte del primer equipo con Cristiano Ronaldo.

"No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano Ronaldo se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo ", agregó.