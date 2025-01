Fillol, ídolo de River Plate, respaldó a Boca Juniors: "Hay que sacar a los corruptos"

"Me despojo de la camiseta con la que estoy identificado (River) y me pongo la camiseta del fútbol argentino. Todo el mundo vio lo que estaba pasando. Tiene que haber una protesta masiva de todos los países de Sudamérica. Se tiene que seguir jugando la Copa Libertadores y hay que limpiarla. La Copa y el fútbol no tienen nada que ver. Hay que sacar a los corruptos que hacen todo esto. No fue por casualidad lo que pasó. Hay gente mala que origina esto", dijo el golero campeón del mundo en Argentina 1978 durante una entrevista con Radio La Red.