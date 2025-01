FC Barcelona piensa a futuro y renueva al canterano Álex Baldé

Pese a los problemas económicos, FC Barcelona no se desentiende del mercado y hoy aseguró al lateral juvenil Alejandro Baldé hasta mediados del 2024. El desempeño del hispano-dominicano ha superado las expectativas del cuadro 'culé' y aunque todavía no cuenta con carnet de primer equipo, no dudan en darle la oportunidad muy pronto. Por el momento, a Baldé de 17 años lo resguardan con una cláusula exorbitante.