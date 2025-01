Depay en su presentación: "El United es un gran equipo, pero Barcelona es diferente"

"Estoy sin palabras en este momento. Tengo miedo de arruinar esta presentación. Desde mi infancia he soñado con jugar en el Barcelona y ganar títulos. Mi objetivo es ganar títulos aquí", comenzó diciendo el delantero para las cámaras de Barca TV. "Ha habido muchos sentimientos encontrados últimamente. He estado feliz, un poco cansado. Han pasado muchas cosas últimamente, pero ahora estoy feliz", agregó.

Por otro lado, el ex Olympique Lyon dijo que siente que se adaptará muy bien al equipo y a la ciudad. "Creo que la gente me tratará bien aquí. El ambiente en esta ciudad es genial y la gente es muy amable. Estoy enamorado del fútbol. Creo que la forma de jugar del equipo construyendo desde atrás es algo que ya hacía en Holanda. Me viene bien". (...) "No soy joven, pero tampoco soy viejo. Creo que puedo aportar al equipo. Quiero estar ahí desde el principio", sentenció.