Chelsea va con todo por Robert Lewandowski tras descartar a Erling Haaland

El campeón de Europa no cesa en la búsqueda de un delantero de garantías y credenciales comprobadas. La posibilidad de Erling Haaland está prácticamente descartada tras la negativa de Borussia Dortmund de venderlo, por lo que ahora Chelsea carga toda su artillería en el fichaje de Robert Lewandowski .

De acuerdo a diversos medios internacionales este fin de semana, el cuadro 'azul' inició los contactos con Pini Zahavi , representante del delantero polaco de 32 años, confirmando una información del diario ingles 'The Sun' que hace unos días hablaba de la oferta que alista Chelsea por 'Tito'.

No obstante, Chelsea no la tendrá nada fácil para concretar el trapaso, ya que 'Lewa' tiene contrato con Bayern Múnich hasta el 2023 y al igual que Borussia Dortmund con Haaland, no quiere soltar a su goleador, incluso ya vienen trabajando en los detalles de su renovación con el club.