Ronaldinho sobre la final de la Copa América: "Fui muy feliz por Lionel Messi"

"Me quedé triste porque Brasil perdió, pero muy feliz por Leo. Era lo que le faltaba con la selección. Ver a los amigos felices me deja a mí feliz también", dijo el 'garoto', quien compartió equipo con la 'Pulga' en el Barcelona durante algunos años.

El campeón del mundo en Corea-Japón 2002 habló sobre qué actividades realiza como exfutbolista. "Me dedico a jugar partidos entre jubilados (risas). Aprovechamos para estar todos juntos y ver a los amigos. El fútbol forma parte de mi vida y lo va a ser para siempre. Ha sido lindo todo lo que he pasado. Ahora se disfruta mucho más".

Asimismo, Ronaldinho prácticamente descartó dedicarse a la dirección técnica. "No me veo siendo entrenador. Siempre he sido jugador", agregó.