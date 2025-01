Real Madrid se esperanza en fichar a Kylian Mbappé

La buena noticia para los intereses del club "blanco" es que Kylian Mbappé todavía no renueva el contrato y su entorno más cercano están enfadados con el club francés por las presiones para que tome una decisión lo más pronto posible.

El PSG ha avisado que puede dejar a Mbappé en la grada esta temporada si no acepta la renovación de su contrato que acaba en 2022. Eso no parece preocupar al futbolista que sigue firme en sus intenciones de no prolongar su contrato con el PSG.