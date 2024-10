"Si Mbappé no renueva, irá a la banca", alertó exagente de Verrati

"Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la banca. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal", declaró Di Campli, abogado y experiodista italiano de 53 años de edad.