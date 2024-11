Samuel Umtiti lloró y pidió nueva oportunidad a Joan Laporta para seguir en Barcelona

Samuel Umtiti era uno de los futbolistas más señalados para hacer maletas y despedirse del Barcelona en el último mercado de pases. Sus lesiones en la rodilla izquierda y malos rendimientos fueron los principales motivos para que el conjunto español decida no contar más con el central. Pero según el diario español, 'Mundo Deportivo', el defensor tuvo una reunión con el presidente Joan Laporta y le pidió ente lágrimas que le dieran una nueva oportunidad para continuar vistiendo la camiseta azulgrana.

La fuente citada comenta que Samuel Umtiti no la tuvo nada fácil. Al inicio de la reunión hubo muchísima tensión por ambas partes. El presidente fue bastante duro con el zaguero francés porque no es considerado por el actual técnico Ronald Koeman y, además, porque desde hace tres temporadas que no termina por consolidarse en el equipo titular del 'Barza'.