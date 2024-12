Vicepresidente del Barcelona respalda a Ronald Koeman

"Ronald es una gran persona, muy clara y muy afable, y aunque hay veces que no nos gusta lo que dice nos ha reiterado esto muchas veces. Pero no nos lo dice como una excusa. Por ejemplo, nos dice que no puede jugar con el 4-3-3 porque no tiene extremos porque están lesionados", declaró Yuste.

"A mí me gusta Ronald Koeman, que es el entrenador. Si está preparado Xavi o no, no lo sé. Yo sí que vi que Pep estaba preparado y fui uno de sus valedores porque estuve un año con él siguiendo al filial en Tercera y vi cómo entrenaba, sus métodos, su nutrición, cómo lo vivía... y así lo expuse en la junta. En el caso de Xavi, sí sé de él es que es un enfermo del fútbol pero no lo he visto entrenar día a día, esto lo tendrá que decir el director de fútbol y el secretario técnico. Para mí el entrenador es Koeman”.