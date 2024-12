Wijnaldum: "No puedo decir que esté completamente feliz en el PSG"

Llegó con el cartel de ser uno de los grandes fichajes del PSG en la temporada, pero hasta el momento no gozó del protagonismo que quería. Georginio Wijnaldum se consideró como un luchador para alcanzar su nivel y poder ser feliz en Francia.

El volante se sumó esta temporada al cuadro parisino luego de desechar una oferta concreta de Barcelona , pero parece que su nivel e inclusión de Mauricio Pochetino al equipo todavía no se concreta con normalidad.

"No puedo decir que esté completamente feliz (en el PSG). Porque la situación no es la que querría, pero así es el fútbol y tendré que aprender a lidiar con ello. Soy un luchador. Tengo que ser positivo y trabajar duro para darle la vuelta a la situación", declaró a NOS.

"He jugado mucho en los últimos años, siempre he estado en forma y lo he hecho muy bien. Esto es algo diferente y lleva su tiempo acostumbrarse a ello. Tenía muchas ganas de esta nueva etapa y, cuando llega, pasa esto. Es complicado", concluyó.