¡En shock! Agüero reveló estado de Messi cuando dejó Barcelona: "Estaba muy mal"

Pese a que pasaron casi tres meses desde la partida de Lionel Messi del Barcelona, muchos hinchas no logran asimilar la noticia que terminó con el vínculo de más de 20 años, incluso Sergio Agüero fue parte de los que no podían creer que la 'Pulga' cambiaría los colores azulgrana por el PSG.

En una entrevista al diario El País, el volante del club culé reveló el complicado momento que se vivió en la interna de la institución catalana cuando se anunció el drástico cambio de la estrella argentina.

"Más allá de los cambios que hubo, fue un momento de shock, Leo estaba muy mal. Cuando me enteré, no lo podía creer. Me acuerdo de que ese sábado fui a verlo a su casa. Y como no lo veía bien, intentaba hacer que se distrajera. Lo vi apagado y lo intenté distraer contándole lo que estaba haciendo con mi equipo de Esports", declaró Sergio Agüero.

Asimismo, el exdelantero del Manchester City contó que pese a la partida de Lionel Messi, nunca contempló la idea de dejar al Barcelona, incluso contó que estaría dispuesto a jugar "gratis".

"¿Qué jugador no quiere estar en el Barça? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barça esté bien o mal. Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo, que era lo que el club trataba de hacer. Cuando me llamaron, pensé: 'Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda'", enfatizó.