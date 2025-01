Paolo Guerrero: periodista chileno pide que Colo Colo fiche al 'Depredador'

¿El motivo? A través de Twitter , el periodista chileno Jorge Gómez anunció que Paolo Guerrero es un jugador libre, por lo que no dudó en pedir al atacante como uno de los principales refuerzos del 'Cacique' para la próxima edición de la Copa Libertadores .

"Paolo Guerrero ya no es jugador de Inter de Porto Alegre y está libre. Un lindo refuerzo para la Libertadores 2022", escribió Gómez.

El comentario del periodista deportivo, al parecer no cayó muy bien entre los hinchas de Colo Colo , ya que un gran número de cibernautas no tardaron en criticar la idea por la edad que tendrá Guerrero en 2022.

"¿Es en serio? Tendrá 38 años en 2022", "Jugadores a esa edad no deberían llegar a Chile", "Ya no más dinosaurios en Colo Colo" y "Antes sí, ahora ya no está para el quipo" son algunos de los mensajes que compartieron los usuarios.