Paolo Guerrero no sigue más en SC Internacional de Porto Alegre

Paolo Guerrero no sigue en SC Internacional

Por lo pronto, este 2021 está terminado para Paolo Guerrero. El delantero nacional quiere recuperar su mejor nivel. "Para volver a mi mejor nivel debo resolver el tema de mi rodilla, pero parece que no me deja jugar. Hay que tomarlo con calma, para mí es importante jugar. Me pone triste no jugar mucho en mi club. Debo seguir trabajando por el bien de mi club y Selección", señalaba tras volver a sentirse el mes pasado.