Carlos Galván contó anécdota que tuvo con Maradona en un night club de Argentina

"Me voy a un night club, dejo el auto en la puerta, dejo la llave y el de la puerta me dice, “no, Negro, este carro lo dejamos aquí”, porque llamaba la atención. Bueno, subo, me quedo hasta las 2:00 a.m., entrenaba a las 10 a.m., así que tranquilo, me iba, cuando escucho: “¿De quién es este carro de m…? ¿Dónde dejo mi Ferrari?", fue lo que contó en el programa 'A Presión'.