Pep Guardiola y los problemas con Messi en Barcelona: "Tenía problemas de comunicación"

Mediante un documental descubierto por "RMC Sport", se ha podido conocer que Pep Guardiola no la tuvo nada fácil para dirigir a Lionel Messi en sus inicios. El argentino "tenía problemas de comunicación" lo cual hacía difícil entenderlo durante las etapas emocionales que se viven en la interna del club.

"Durante años en el Barcelona, Messi fue una persona difícil de tratar. Debido a que es alguien muy retraído, tenía un problema de comunicación y no iba de frente. Cuando algo le molestaba, pasaba por otra persona que iba a ser su mensajero, o por actitudes de mal humor", indica Alexandre Juliard, autor del libro "Insumergible Messi".

Uno de los planes que tuvo Pep Guardiola para poder comprender a Lionel Messi y tener un gran relación con el jugador fue visitarlo en su casa. Y es que hubo momentos en que la 'Pulga' expresaba su malestar al no ir a entrenar con el equipo.

"Si un día, bien era suplente o era sustituído, al día siguiente no quería ir a entrenar. Entonces Pep Guardiola decía: 'Lo voy a perder, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me llevo el auto, me voy a su casa y lo voy a buscar', Lo que parece una locura hoy", señaló.