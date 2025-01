Mino Raiola sobre futuro de Pogba: "No puedo evitar que nadie sueñe con él"

A lo largo de este año, y sobre todo desde esta temporada, se ha especulado mucho con el destino de Paul Pogba debido a que muchos dicen que se irá del Manchester United rumbo al Real Madrid o incluso que podría regresar a la Juventus. Ante ello, Mino Raiola, conocido agente de jugadores, decidió pronunciarse al respecto y no descartó ningún rumor.

"Es pronto para hablar del contrato de Paul. Veamos qué pasa. No puedo evitar que nadie sueñe con él”, señaló del famoso agente e indicó que todavía no es momento para hablar de qué camino seguirá el campeón del mundo, pero no descartó ninguna posibilidad.