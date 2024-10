Con la presencia de Renato Tapia: Celta De Vigo retornó al triunfo en La Liga

Hace unos días, Renato Tapia agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los hinchas de Celta. "Para mí es una ilusión continuar. Aquí llevo poco más de un año, pero muy intenso. Aquí he encontrado mi lugar en el fútbol, donde mejor me siento en todos los aspectos. No me quita el sueño renovar o no. Tengo contrato hasta el 2024. Ojalá se pueda seguir", dijo en conferencia de prensa.